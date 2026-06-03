Многовековая российская культура продавливает искусственные барьеры. Спортивный «железный занавес» дает трещины на фоне растущей усталости западного общества от политики тотальной отмены. Такую оценку ситуации дал директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь».
Дипломат констатировал возрождение спроса на отечественное наследие. По его наблюдениям, произведения русских композиторов вновь возвращаются на подмостки концертных залов. Книги классиков, как и прежде, присутствуют на полках западных магазинов. Граждане США, Британии, Ирландии и Канады, которым это действительно интересно, посещают культурные мероприятия в российских загранучреждениях. Студенты из этих стран ищут возможности для обучения в вузах РФ, а ученые приезжают на тематические конференции.
Гусаров привел конкретные сигналы прорыва. В январе 2026 года мультфильм «Три сестры» российского аниматора Константина Бронзита номинировали на премию «Оскар». В начале мая две отечественные документальные ленты удостоились наград на американском фестивале независимого кино WorldFest в Хьюстоне. В программе Петербургского международного экономического форума также запланирована панельная дискуссия «Россия и США: диалог культур» с участием председателя американской Комиссии по изящным искусствам Родни Кука.
Глава департамента отметил и некоторую активизацию научно-образовательных контактов. При этом в МИД сохраняют трезвый взгляд. Гусаров признал, что политический компонент отношений с Вашингтоном, Лондоном, Дублином и Оттавой продолжает оказывать доминирующее влияние. Культурно-гуманитарные связи при этом играют важную, но все же вспомогательную роль.
Дипломат указал на главный сдерживающий фактор. Связи остаются на низком уровне из-за изощренного законодательства западных государств об «иноагентах». Эти нормы предполагают санкции для любого, кто хотел бы развивать нормальное взаимодействие с партнерами из России. Логика, граничащая с мракобесием, по словам Гусарова, не поддается разумному объяснению, но пропагандистов, одержимых изоляцией России, это никогда не смущало.
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