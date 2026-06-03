«Культура отмены» трещит, Запад устал от изоляции всего русского

Дипломат констатировал возрождение спроса на отечественное наследие. По его наблюдениям, произведения русских композиторов вновь возвращаются на подмостки концертных залов. Книги классиков, как и прежде, присутствуют на полках западных магазинов. Граждане США, Британии, Ирландии и Канады, которым это действительно интересно, посещают культурные мероприятия в российских загранучреждениях. Студенты из этих стран ищут возможности для обучения в вузах РФ, а ученые приезжают на тематические конференции.