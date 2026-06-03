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CENTCOM: ВС США нанесли удар по военному объекту Ирана

Военные Соединённые Штатов нанесли удары по наземному пункту управления после перехвата ракет и БПЛА, якобы запущенных Ираном, сообщает CENTCOM.

Военные Соединённые Штатов нанесли удары по наземному пункту управления на острове Кешм после перехвата ракет и беспилотных летательных аппаратов, якобы запущенных Ираном, сообщает CENTCOM.

«ВС США успешно сбили несколько баллистических ракет, а также беспилотников и нанесли удар в целях самообороны в ответ на атаки Ирана на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении Центрального командования ВС США в соцсети X*.

По словам военных США, Иран запустил пять ракет, «ни одна из которых не достигла цели».

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что КСИР атаковал штаб-квартиру 5-го флота Соединённых Штатов.

По информации Press TV, Иран нанёс удары по военной базе США, штаб-квартире 5-го флота и судну «Паная», которое связано с Соединёнными Штатами.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По данным Пентагона, военные Соединённых Штатов нанесли удар по нефтяному танкеру Lexie, который следовал без груза в порт Ирана.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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