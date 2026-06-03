CENTCOM: ВС США нанесли удар по военному объекту Ирана

Военные Соединённые Штатов нанесли удары по наземному пункту управления на острове Кешм после перехвата ракет и беспилотных летательных аппаратов, якобы запущенных Ираном, сообщает CENTCOM.
По словам военных США, Иран запустил пять ракет, «ни одна из которых не достигла цели».
В Корпусе стражей исламской революции заявили, что КСИР атаковал штаб-квартиру 5-го флота Соединённых Штатов.
По информации Press TV, Иран нанёс удары по военной базе США, штаб-квартире 5-го флота и судну «Паная», которое связано с Соединёнными Штатами.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По данным Пентагона, военные Соединённых Штатов нанесли удар по нефтяному танкеру Lexie, который следовал без груза в порт Ирана.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.