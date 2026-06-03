«Мобильный молодежный центр» открывает летний сезон

«Мобильный молодежный центр — это наш первый опыт работы в таком формате. Мы хотим, чтобы ребята из Березовки, Дрокино, Элиты и других территорий чувствовали, что молодежная политика Красноярска — это и про них тоже. Поэтому везем к ним не просто программу на один вечер, а целый день возможностей: мастер-классы, спорт, общение со специалистами, интеллектуальные игры, музыкальные концерты и кино под открытым небом. Для нас важно, чтобы каждый подросток нашел что-то свое и захотел остаться с нами уже не только летом, но и в новом учебном году», — рассказал исполняющий обязанности директора молодежного центра «Свое дело» Глеб Савин.