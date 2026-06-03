«Мобильный молодежный центр» открывает летний сезон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 3 июня по 26 августа в населенных пунктах, ставших частью большого Красноярска, впервые пройдут выездные дни нового проекта «Мобильный молодежный центр».
Открытие проекта состоится сегодня в городском поселке Березовка — в сквере рядом со спортивным комплексом «Резерв» по ул. Дружбы, 24а. С этой точки начнется летний маршрут, который пройдет через семь территорий и, по ожиданиям организаторов, соберет не менее 1 400 участников.
Главная идея проекта — познакомить подростков и молодежь территорий с возможностями молодежной политики, рассказать о проектах молодежных центров и общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», а также организовать рядом с домом активный, безопасный и насыщенный летний досуг.
Программа каждого выезда построена так, чтобы присоединиться к нему можно было в любое удобное время, отмечает пресс-служба мэрии.
В полдень на площадке будут организованы мастер-классы, зона настольных и видеоигр, а также консультации специалистов молодежных центров и «Движения Первых». В 16:00 начнется квиз «#ТВОЕ_ВРЕМЯ» о Красноярске, молодежи и интересных фактах. Следом подключается спортивная зона с дворовыми и народными играми, гигантскими крестиками-ноликами и дженгой, а в 19:00 состоится открытая тренировка по йоге. Вечером гостей ждут живая музыка, розыгрыш призов и в завершении дня кинопоказ под открытым небом от проекта «Мама, я в кино!».
«Мобильный молодежный центр — это наш первый опыт работы в таком формате. Мы хотим, чтобы ребята из Березовки, Дрокино, Элиты и других территорий чувствовали, что молодежная политика Красноярска — это и про них тоже. Поэтому везем к ним не просто программу на один вечер, а целый день возможностей: мастер-классы, спорт, общение со специалистами, интеллектуальные игры, музыкальные концерты и кино под открытым небом. Для нас важно, чтобы каждый подросток нашел что-то свое и захотел остаться с нами уже не только летом, но и в новом учебном году», — рассказал исполняющий обязанности директора молодежного центра «Свое дело» Глеб Савин.
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