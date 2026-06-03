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В Омске на Ленина открывается кофейня «Дринкит» с зоной плацкарта

Новая точка сети «Дринкит» займёт два этажа в здании на улице Ленина, 5.

Источник: Om1 Омск

В Омске на улице Ленина, 5 готовится к открытию новая точка сети «Дринкит». Как сообщает «Открытка из Омска», первых посетителей могут принять уже сегодня.

Кофейня расположится на двух этажах. В оформлении помещения участвовали омские художники. На первом этаже предусмотрена зона с проектором и проигрывателем пластинок. В дальнейшем там планируют проводить кинопоказы и музыкальные вечера с винилом.

Также в кофейне появилась зона, оформленная по мотивам плацкартного вагона: со столиком, напоминающим боковое место, и номерками на столах.