В Омске на Ленина открывается кофейня «Дринкит» с зоной плацкарта

В Омске на улице Ленина, 5 готовится к открытию новая точка сети «Дринкит». Как сообщает «Открытка из Омска», первых посетителей могут принять уже сегодня.
Кофейня расположится на двух этажах. В оформлении помещения участвовали омские художники. На первом этаже предусмотрена зона с проектором и проигрывателем пластинок. В дальнейшем там планируют проводить кинопоказы и музыкальные вечера с винилом.
Также в кофейне появилась зона, оформленная по мотивам плацкартного вагона: со столиком, напоминающим боковое место, и номерками на столах.