Пенсионерке из Приморья вернули более миллиона рублей, похищенных мошенниками

После задержания юноши в полицию обратилась и обманутая пенсионерка. Она заявила, что у неё обманом забрали 1 091 000 рублей. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся госслужащим. «Чиновник» сказал, что её подозревают в преступлении — пособничестве в переводе средств в недружелюбное государство. Чтобы избежать уголовной ответственности, пенсионерке предложили передать накопления «в казначейство для проверки».