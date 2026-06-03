Пенсионерке из Приморья вернули более миллиона рублей, похищенных мошенниками

Инспекторы ДПС патрулировали маршрут в Ольгинском округе и остановили такси, чтобы проверить документы водителя. Однако внимание инспекторов привлёк пассажир, который вёл себя странно и разговаривал по телефону. Полицейские решили проверить и пассажира.
При досмотре сумки молодого человека они обнаружили крупную сумму наличных денег. Парень не смог объяснить, откуда у него эти деньги. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции.
Подозрительный пассажир оказался 18-летним жителем Красноярска, который прибыл в Приморский край по поручению кураторов. Они перевели ему деньги на авиабилет до Владивостока. Юноше было поручено забрать деньги у 80-летней жительницы посёлка Кавалерово и передать их в Находку. Но по пути в портовый город его задержал патруль Госавтоинспекции.
После задержания юноши в полицию обратилась и обманутая пенсионерка. Она заявила, что у неё обманом забрали 1 091 000 рублей. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся госслужащим. «Чиновник» сказал, что её подозревают в преступлении — пособничестве в переводе средств в недружелюбное государство. Чтобы избежать уголовной ответственности, пенсионерке предложили передать накопления «в казначейство для проверки».
Злоумышленники поддерживали связь с пожилой женщиной несколько дней, пока она не передала деньги курьеру. Поняв, что её обманули, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Устанавливаются все причастные к преступной схеме лица.
18-летний красноярец, который дал признательные показания, арестован. Денежные средства возвращены потерпевшей.