В Калифорнии неизвестный взял людей в заложники: у мужчины может быть взрывное устройство

В это же время в немецком городе Дортмунд неизвестный пробрался в ресторан с перцовым баллончиком и напал на посетителей. Он взял в заложники двух детей. Мужчина скрылся с несовершеннолетними в жилом доме. Переговорщики пытаются убедить преступника отпустить детей.