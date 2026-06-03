В Приморье за сдачей ЕГЭ следят 120 онлайн-наблюдателей

В этом году основной период ЕГЭ стартовал 1 июня, он включает и сентябрьские сроки для пересдач. На участие в ЕГЭ зарегистрированы 9370 человек, в ОГЭ — 20 961 участник. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, информатика, физика и биология. Экзамены проходят в 72 пунктах по всему краю.