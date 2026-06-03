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В Приморье за сдачей ЕГЭ следят 120 онлайн-наблюдателей

Выпускники уже сдали первые ЕГЭ по химии, литературе и истории.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье продолжается экзаменационная кампания. Выпускники уже сдали первые ЕГЭ по химии, литературе и истории. Соблюдение правил контролируют организаторы, общественные наблюдатели и 120 онлайн-наблюдателей, которые прошли специальную подготовку и аккредитацию. Они следят за каждым пунктом проведения экзамена в режиме реального времени. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Мониторинг ведется на портале smotriege.ru. Все аудитории пунктов сдачи ЕГЭ находятся под постоянным видеонаблюдением.

В этом году основной период ЕГЭ стартовал 1 июня, он включает и сентябрьские сроки для пересдач. На участие в ЕГЭ зарегистрированы 9370 человек, в ОГЭ — 20 961 участник. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, информатика, физика и биология. Экзамены проходят в 72 пунктах по всему краю.