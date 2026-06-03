Таймырские подростки могут провести лето вместе с родителями в тундре и получить социальную выплату

«Приобщение к традиционным видам хозяйственной деятельности идет через семью. Поэтому важно, чтобы дети оленеводов и промысловиков проводили летние каникулы рядом с родителями — в тундре, на промысловых рыболовецких точках. Помимо общения с родными, ребята осваивают навыки, которые веками передавались из поколения в поколение. При этом дети заработают свои первые деньги», — прокомментировал глава Таймыра Алексей Членов.