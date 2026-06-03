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Таймырские подростки могут провести лето вместе с родителями в тундре и получить социальную выплату

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дети оленеводов, рыбаков и промысловиков смогут отправиться на летние каникулы к родителям в тундру, освоить навыки ведения традиционной хозяйственной деятельности и получить за это социальную выплату.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дети оленеводов, рыбаков и промысловиков смогут отправиться на летние каникулы к родителям в тундру, освоить навыки ведения традиционной хозяйственной деятельности и получить за это социальную выплату.

Претендовать на социальную выплату могут подростки старше 14 лет, проживающие на Таймыре и занятые оленеводством, рыболовством или промысловой охотой. Размер выплаты составляет 13 047 рублей в месяц за счет краевого бюджета, отмечает пресс-служба регионального агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН.

Получателями поддержки могут стать около 200 школьников. Первые заявления от ребят уже поступили.

«Приобщение к традиционным видам хозяйственной деятельности идет через семью. Поэтому важно, чтобы дети оленеводов и промысловиков проводили летние каникулы рядом с родителями — в тундре, на промысловых рыболовецких точках. Помимо общения с родными, ребята осваивают навыки, которые веками передавались из поколения в поколение. При этом дети заработают свои первые деньги», — прокомментировал глава Таймыра Алексей Членов.