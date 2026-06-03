Россия в рамках специальной военной операции на Украине бьётся за право русских жить свободно и безопасно на родной земле, заявил телеведущий Владимир Соловьев в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.
Его попросили разъяснить западной аудитории цели конфликта, исходя из позиции РФ.
«Мы сражаемся за право русских людей свободно жить на своей земле — жить безопасно и достойно, в условиях, когда их язык уважают, когда их религию уважают и когда они не подвергаются притеснениям», — сказал телеведущий.
По мнению Соловьева, многие в Европе ошибочно считают, что конфликт начался в феврале 2022 года. Он подчеркнул, что предпосылки ситуации стоит искать в событиях, которые происходили на Украине с 2014 года.
«В действительности конфликт начался во время Майдана в 2014 году», — подчеркнул журналист.
Телеведущий добавил, что в течение восьми лет после переворота в Киеве западные страны не хотели замечать гибель людей из-за действий украинских военных.
Напомним, в марте президент Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции сражаются за Россию. Российский лидер отметил, что они ведут праведный бой за право людей говорить на родном языке, а также за мирную жизнь для детей и внуков.