Масштабная реконструкция ждёт перекрёсток Павла Морозова — Суворова в Хабаровске

К обновлению перекрестка улиц Павла Морозова и Суворова скоро приступят в Хабаровске. На ремонт дорожного покрытия и благоустройство выделили 78 миллионов рублей. Соответствующую закупку разместила администрация города, итоги конкурса по выбору подрядчика подведут 22 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ходе обсуждений план работ предложили пополнить и ремонтом виадука, однако в итоговый вариант договора данный пункт не вошёл. На данный момент техзаданием предусмотрены демонтаж старых конструкций и установка новых: замена дорожного полотна, разметки, знаков, бордюров, павильона на остановке «Судостроительный завод» и тротуаров.
Инфраструктура на перекрестке пополнится островком безопасности, тактильной плиткой, светофорами, новыми опорами освещения, камерами видеонаблюдения. Завершить работы, согласно документам, должны к концу лета — 30 августа.
Одной из причин масштабного ремонта дороги, отметили в мэрии города, стало увеличение числа ДТП на данном участке.
— Основная цель модернизации — повышение безопасности дорожного движения, а также создание комфортных условий для пешеходов и ликвидация опасных участков на проезжей части, — сообщили в администрации Хабаровска.
Напомним, что обновление перекрестка важно и для дальнейшего развития города: возрождение Хабаровского судостроительного завода и перемещение на его базу РЭБ флота приведут к повышению транспортной загруженности на участке дороги.