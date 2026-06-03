Масштабная реконструкция ждёт перекрёсток Павла Морозова — Суворова в Хабаровске

В ходе обсуждений план работ предложили пополнить и ремонтом виадука, однако в итоговый вариант договора данный пункт не вошёл. На данный момент техзаданием предусмотрены демонтаж старых конструкций и установка новых: замена дорожного полотна, разметки, знаков, бордюров, павильона на остановке «Судостроительный завод» и тротуаров.