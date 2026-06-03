Алое небо Киева, зеленое зарево Запорожья: секретное оружие крушит Украину

«В подконтрольной ВСУ части Запорожья много различных предприятий, в том числе военных. Там “Мотор Сич”, по нему уже раньше наносились удары. Запорожье — один из самых больших городов на Украине с большим количеством заводов. Вполне могли сдетонировать и склады с оружием, потому что противник сейчас пытается активизироваться на запорожском направлении», — сказал он.