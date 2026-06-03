Алое небо Киева, зеленое зарево Запорожья: секретное оружие крушит Украину

Силы ПВО РФ за минувшую ночь уничтожили и перехватили 148 украинских беспилотников. Основной удар пришелся на южные рубежи: над Таганрогом и четырьмя районами Ростовской области (Чертковским, Миллеровским, Тарасовским и Боковским) военные сбили более десяти воздушных целей, защитив мирное население от террора.
Не менее горячо было и на Кубани. Краснодарский край подвергся атаке дронов, в результате которой на Ильском НПЗ возник пожар. В Славянске-на-Кубани обломки сбитого беспилотника рухнули прямо на территории многоквартирного жилого дома. По счастливой случайности, никто из жильцов не пострадал.
Откуда летели дроны.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, откуда велись удары.
«Бьют, скорее, с оккупированной части Херсонской и Запорожской областей», — сказал эксперт.
По словам Дандыкина, уничтожить пусковые площадки в Одессе окончательно пока не удается из-за непрекращающегося трафика западного вооружения,.
«Поставки техники и боеприпасов продолжаются разными путями, в том числе через Румынию. Как через наземную границу, так и морем», — отметил он..
Какой ответ получил Киев за удары.
Жесткая реакция Москвы не заставила себя ждать. Армия РФ нанесла один из самых массированных ударов возмездия по предприятиям военной промышленности в пяти регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
В Минобороны РФ сообщили о поражении ключевых узлов: в Харькове «прилеты» разрушили три объекта ОПК, включая государственное авиационное предприятие и топливно-энергетические объекты. В Сумской области ракеты поразили Шосткинский казенный завод «Звезда», а в Днепропетровской — стерто с лица земли предприятие компании Fire Point, занимавшееся выпуском комплектующих для ударных БПЛА большой дальности. Удары пришлись и по шести военным аэродромам в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.
Василий Дандыкин подчеркнул, что такая тактика является прямым следствием попыток ВСУ атаковать территорию РФ. Ответ будет только нарастать и вестись на упреждение.
«Армия РФ жестко отвечает на атаки ВСУ по российским территориям, в том числе наносятся удары по цехам сборки и запуска БПЛА. ВС РФ подойдут к решению вопроса кардинальным образом. Будут уничтожать беспилотники. Это делается сейчас, и будет делаться еще более эффективно», — уточнил он.
Эксперт уверен: российские войска намерены выжигать саму инфраструктуру производства дронов, а не просто перехватывать их в воздухе.
Зеленое свечение над Запорожьем.
Особый резонанс вызвали ночные кадры из подконтрольного Киеву Запорожья. После серии мощных прилетов камеры местных жителей зафиксировали апокалиптическое зеленое свечение, озарившее небо над городом.
Дандыкин объяснил природу этого явления. По мнению военного эксперта, Запорожье, являясь одним из крупнейших индустриальных центров с массой военных заводов, пережило крайне чувствительный удар. Свечение могло стать следствием детонации специфических боеприпасов либо поражения объектов энергетической инфраструктуры.
«В подконтрольной ВСУ части Запорожья много различных предприятий, в том числе военных. Там “Мотор Сич”, по нему уже раньше наносились удары. Запорожье — один из самых больших городов на Украине с большим количеством заводов. Вполне могли сдетонировать и склады с оружием, потому что противник сейчас пытается активизироваться на запорожском направлении», — сказал он.
Официальные сводки Минобороны подтверждают слова аналитика: в Запорожье были поражены цеха машиностроительного завода имени Омельченко и авиационного двигателестроительного гиганта «Мотор Сич». Попытка ВСУ отвоевать утраченные позиции на этом направлении, по оценке Дандыкина, провалилась.
«ВСУ несут большие потери в Запорожье. Они пытаются отвоевать потерянные позиции, но не получается», — сказал эксперт.
Итог массированного удара — это не только уничтожение десятков целей в украинском тылу, но и четкий сигнал: любая атака беспилотников на российские города будет иметь зеркальные, сокрушительные последствия для военной машины киевского режима. ВС РФ перешли к планомерному выбиванию технологической базы террора.