В Госдуме предлагают предоставлять родителям выпускников оплачиваемый выходной

По словам парламентария, родители должны иметь возможность брать выходной день, чтобы побывать на вручении аттестата или выпускном своих детей после окончания 9 или 11 класса. Такой выходной, уверен политик, должен оплачиваться, как и предоставление оплачиваемого выходного на 1 сентября в День знаний: «Мы предлагали прописать эту норму в Трудовом кодексе, и нашу инициативу поддержали многие депутаты из нескольких парламентских фракций».