В Госдуме предлагают предоставлять родителям выпускников оплачиваемый выходной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» планируют внести в палату парламента законопроект о предоставлении родителям выпускников 9 и 11 классов оплачиваемого выходного дня для посещения выпускного и в День знаний.
Об этом сообщил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов: «При всем желании в этом созыве Госдума рассмотреть его не успеет, но мы будем добиваться решения вопроса после выборов — в следующем созыве Государственной Думы».
По словам парламентария, родители должны иметь возможность брать выходной день, чтобы побывать на вручении аттестата или выпускном своих детей после окончания 9 или 11 класса. Такой выходной, уверен политик, должен оплачиваться, как и предоставление оплачиваемого выходного на 1 сентября в День знаний: «Мы предлагали прописать эту норму в Трудовом кодексе, и нашу инициативу поддержали многие депутаты из нескольких парламентских фракций».