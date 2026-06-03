Хабаровчанин украл у соседа по палате золотую цепочку за 150 тысяч рублей

В отдел полиции № 6 УМВД России по Хабаровску обратился житель Индустриального района. Мужчина заявил о хищении принадлежащих ему ювелирных украшений. Сотрудники установили, что потерпевший проходил лечение в медицинском учреждении. Для сохранности он оставил цепочку и крестик на хранение соседу по палате, с которым сложились доверительные отношения.