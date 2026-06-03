Хабаровчанин украл у соседа по палате золотую цепочку за 150 тысяч рублей

В Хабаровске полицейские раскрыли кражу золотой цепочки с крестиком стоимостью 150 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В отдел полиции № 6 УМВД России по Хабаровску обратился житель Индустриального района. Мужчина заявил о хищении принадлежащих ему ювелирных украшений. Сотрудники установили, что потерпевший проходил лечение в медицинском учреждении. Для сохранности он оставил цепочку и крестик на хранение соседу по палате, с которым сложились доверительные отношения.
После выписки мужчина не вернул украшения заявителю, сославшись на то, что потерял их. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний уроженец посёлка городского типа Заветы Ильича Советско-Гаванского района. В Хабаровске мужчина не имел постоянного адреса проживания — снимал койко-места в хостелах или жил у случайных знакомых.
Ранее злоумышленник уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть. За это он отбывал длительный срок в исправительной колонии. Похищенные украшения мужчина сдал в ломбард за десять тысяч рублей. Полученные деньги потратил на личные нужды.
Полицейские во время обыска изъяли похищенные ювелирные изделия. После завершения следственных действий имущество вернут потерпевшему.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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