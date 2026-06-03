В Новосибирске потратят почти 570 млн рублей на ремонт школ и детсадов

Финансирование будет направлено на решение широкого спектра задач. В частности, планируется отремонтировать кровли в 109 школах и детских садах, а также обновить фасады девяти зданий. Кроме того, будут заменены оконные блоки, проведена реконструкция семи столовых и двадцати трёх санузлов, уложен новый асфальт и благоустроена территория вокруг учреждений. Не останется без внимания и подготовка к зиме: все организации образования подготовят к новому отопительному сезону.