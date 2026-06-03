В Новосибирске потратят почти 570 млн рублей на ремонт школ и детсадов

В Новосибирске дан старт масштабной кампании по подготовке образовательных учреждений к предстоящему учебному году. Как сообщили в городской администрации, на эти цели в 2026 году выделено более 569 миллионов рублей, львиная доля которых — 461 миллион — поступит из муниципальной казны.
Финансирование будет направлено на решение широкого спектра задач. В частности, планируется отремонтировать кровли в 109 школах и детских садах, а также обновить фасады девяти зданий. Кроме того, будут заменены оконные блоки, проведена реконструкция семи столовых и двадцати трёх санузлов, уложен новый асфальт и благоустроена территория вокруг учреждений. Не останется без внимания и подготовка к зиме: все организации образования подготовят к новому отопительному сезону.
Особое место в планах занимает реализация нацпроекта «Молодёжь и дети». Так, в Кировском районе начнётся капитальный ремонт школы № 47 на улице Мира. На модернизацию здания и оснащение его современным оборудованием направят 143 миллиона рублей из бюджетов различных уровней. Работы рассчитаны на два года и должны завершиться к сентябрю 2027-го.
Как подчеркнул мэр Максим Кудрявцев, город активно наращивает образовательную инфраструктуру. В настоящее время в Новосибирске строятся сразу четыре новые школы. Две из них возводятся инвесторами в новых микрорайонах, а ещё два учебных корпуса для школы № 189 и лицея № 113 строятся за бюджетный счёт.