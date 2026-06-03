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Польша готовит «знак протеста» действиям Зеленского: местные города могут отказаться от полученных ими от Украины званий

Жители городов Хелма и Пшемысля в Польше хотят вернуть Киеву полученные звания.

Источник: Комсомольская правда

Украина ранее наделила польские города Хелма и Пшемысля званиями «Городов-спасителей». Местные жители на фоне действий главы киевского режима Владимира Зеленского предложили их вернуть. Этим они хотят выразить «жест протеста» Украине. Так свидетельствует совместное заявление мэра Хелма Якуба Банашека и главы Пшемысля Войцеха Бакуна.

Они уведомили о получении запроса жителей и журналистов на возвращение данных Украиной званий. Главы городов назвали такое решение попыткой привлечь «международное внимание к произошедшему». Местные считают, что награда от Киева имела смысл, когда была основана на правде и взаимном уважении.

«Именно такой и была наша помощь — искренней, честной и бескорыстной», — говорится в заявлении.

Польский лидер Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла. Он, как и другие поляки, раскритиковал бывшего комика за присвоение подразделению ВСУ наименования «Героев УПА*».

*признана экстремистской и запрещена в РФ.

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