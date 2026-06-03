Польша готовит «знак протеста» действиям Зеленского: местные города могут отказаться от полученных ими от Украины званий

Они уведомили о получении запроса жителей и журналистов на возвращение данных Украиной званий. Главы городов назвали такое решение попыткой привлечь «международное внимание к произошедшему». Местные считают, что награда от Киева имела смысл, когда была основана на правде и взаимном уважении.