Украина ранее наделила польские города Хелма и Пшемысля званиями «Городов-спасителей». Местные жители на фоне действий главы киевского режима Владимира Зеленского предложили их вернуть. Этим они хотят выразить «жест протеста» Украине. Так свидетельствует совместное заявление мэра Хелма Якуба Банашека и главы Пшемысля Войцеха Бакуна.
Они уведомили о получении запроса жителей и журналистов на возвращение данных Украиной званий. Главы городов назвали такое решение попыткой привлечь «международное внимание к произошедшему». Местные считают, что награда от Киева имела смысл, когда была основана на правде и взаимном уважении.
«Именно такой и была наша помощь — искренней, честной и бескорыстной», — говорится в заявлении.
Польский лидер Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла. Он, как и другие поляки, раскритиковал бывшего комика за присвоение подразделению ВСУ наименования «Героев УПА*».
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