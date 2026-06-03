«Полное безумие»: Оуэнс рассказала, как Макрон шантажировал Трампа из-за публикаций о жене

Президент Франции Эмманюэль Макрон пытался шантажировать американского лидера Дональда Трампа с целью прекратить появление в СМИ публикаций о своей жене. Об этом заявила журналистка Кэндис Оуэнс, которая ранее заявляла, что Брижит Макрон при рождении была мужчиной*. По словам Оуэнс, Трамп лично позвонил ей и пытался отговорить от дальнейших публикаций о супруге Макрона.