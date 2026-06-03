В Общественной палате выступили против новых праздников для россиян

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Россиянам не надо добавлять дополнительных праздничных дней — они отдыхают достаточно.
Такое мнение высказала ТАСС зампред комиссии Общественной палаты РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова: «Что касается количества праздничных дней, то с точки зрения мирового баланса россияне отдыхают достаточно. Тем более мы сейчас живем в мобилизационное время, когда мы просто не имеем права добавлять дополнительные дни отдыха».
Необходимости делать майские праздники непрерывными, по ее словам, тоже нет: «Да, огородники и путешественники активно используют первые теплые выходные в мае, и многие берут отгулы в эти дни — это естественно. Однако текущая система уже позволяет людям организовать свой отдых так, как им удобно».
Всего в Трудовом кодексе РФ закреплено 14 праздничных дней в течение года, а если они выпадают на выходные, то переносятся на будни. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным.