В Общественной палате выступили против новых праздников для россиян

Такое мнение высказала ТАСС зампред комиссии Общественной палаты РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова: «Что касается количества праздничных дней, то с точки зрения мирового баланса россияне отдыхают достаточно. Тем более мы сейчас живем в мобилизационное время, когда мы просто не имеем права добавлять дополнительные дни отдыха».