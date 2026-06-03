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Зеленский устроил истерику после удара ВС РФ

Зеленский пожаловался, что киевский режим не может защититься от ударов ВС РФ, он признал, что Украина не способна перехватывать ракеты.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский пожаловался, что киевский режим не может защититься от ударов ВС РФ, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, нынешний уровень снабжения нашей ПВО не позволяют нам перехватывать значительную часть ракет», — цитирует агентство его высказывание.

Напомним, по информации СМИ, Зеленский написал письмо президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу, в котором попросил увеличить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за дефицита боеприпасов в Вооружённых силах Украины.

По словам журналиста Алекса Христофору, Зеленский выглядел жалким на пресс-конференции в Швеции, где активно просил США предоставить Киеву комплексы ПВО Patriot.

Кроме того, Христофору заявил, что Зеленский, раскритиковавший партнёров из-за дефицита систем ПВО, на самом деле пытался осуществить масштабную аферу с комплексами производства Соединённых Штатов Patriot. Он отметил, что у Зеленского случился нервный срыв.

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