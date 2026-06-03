Кроме того, Христофору заявил, что Зеленский, раскритиковавший партнёров из-за дефицита систем ПВО, на самом деле пытался осуществить масштабную аферу с комплексами производства Соединённых Штатов Patriot. Он отметил, что у Зеленского случился нервный срыв.