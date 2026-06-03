В Хабаровске продолжается приём заявок на участие в главном рок-фестивале Дальнего Востока

В Хабаровске продолжается приём заявок на участие в шестом музыкальном фестивале «Рок над Амуром» (16+). Молодые коллективы и сольные исполнители могут подать заявку до 19 июня, чтобы получить шанс выступить на одной сцене с легендами русского рока и заявить о себе на всю страну, сообщают организаторы фестиваля.