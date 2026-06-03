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В Хабаровске продолжается приём заявок на участие в главном рок-фестивале Дальнего Востока

Шестой фестиваль «Рок над Амуром» состоится 22 августа.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске продолжается приём заявок на участие в шестом музыкальном фестивале «Рок над Амуром» (16+). Молодые коллективы и сольные исполнители могут подать заявку до 19 июня, чтобы получить шанс выступить на одной сцене с легендами русского рока и заявить о себе на всю страну, сообщают организаторы фестиваля.

«Рок над Амуром» является самым масштабным рок-событием на Дальнем Востоке. Ежегодно фестиваль собирает на парковке арены «Ерофей» тысячи меломанов: более 70 тысяч зрителей приходят на площадку офлайн, а свыше 700 тысяч человек следят за выступлениями в прямом эфире. Вход на мероприятие традиционно бесплатный.

Чтобы стать участником, необходимо заполнить онлайн-форму на официальном сайте фестиваля rockdv.ru. После этого заявки будут рассмотрены профессиональным жюри, в состав которого входят артисты и музыканты региона. Они отберут самые яркие и талантливые коллективы для конкурса.

Три лучшие команды, выбранные жюри, получат шанс побороться за главный приз — запись собственного мини-альбома. Это отличная возможность для молодых групп сделать шаг к большой сцене.

Шестой фестиваль «Рок над Амуром» состоится 22 августа в Хабаровске на открытой площадке около Арены «Ерофей». Зрителей и участников ждут мощные выступления хедлайнеров, яркие номера конкурсантов и неповторимая атмосфера рок-музыки.

Участие в фестивале — это шанс заявить о себе перед многотысячной аудиторией, получить обратную связь от профессионалов индустрии и уникальный опыт выступления на крупном событии.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в прошлом году из 300 заявок со всей России в финал вышли только четыре коллектива. За звание лучших сражались хабаровская «Выставка душ», владивостокский «Ёрш 777» амурский «Карманный томик» и комсомольская группа MERFY. Фестиваль также запомнился выступлениями легенд российской сцены: Вадима Самойлова — основатель группы «Агата Кристи», группы «7Б», а также победители фестиваля прошлых лет — The Starkillers, TattooIN и BARLAMA.