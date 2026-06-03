Генерал Липовой: ситуация с мобилизацией дальше слухов не зайдет

В России вновь начали распространяться слухи о возможной мобилизации осенью 2026 года. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой эксклюзивно для aif.ru прокомментировал ситуацию.
«Украинские колл-центры распространяют слухи о возможной мобилизации с целью поднятия градуса напряжения в обществе, посеять панические настроения, чтобы спровоцировать на какие-то действия, направленные на дестабилизацию нашего общества», — сказал Липовой.
Генерал убежден, что мобилизация в РФ пока не требуется.
«Пока ситуация находится под контролем. Слухи о повторной мобилизации идут уже несколько лет подряд, но слухи остаются слухами», — подытожил он.
Ранее казачий генерал Виктор Водолацкий заявил aif.ru об отсутствии необходимости повторной мобилизации в РФ.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года Указом Президента РФ № 647 в связи с проведением специальной военной операции. По заявлениям Минобороны РФ и Генерального штаба, основные мобилизационные мероприятия по призыву из запаса были завершены к ноябрю 2022 года.
На сегодняшний день руководство страны не объявляло официально новую волну мобилизации.