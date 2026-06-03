Генерал Липовой: ситуация с мобилизацией дальше слухов не зайдет

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года Указом Президента РФ № 647 в связи с проведением специальной военной операции. По заявлениям Минобороны РФ и Генерального штаба, основные мобилизационные мероприятия по призыву из запаса были завершены к ноябрю 2022 года.