Доля просмотров на Rutube через рекомендации превысила 50%

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пользователи Rutube все чаще смотрят видео, которое рекомендует платформа, а не ищут его сами через строку поиска. Доля просмотров через рекомендательные алгоритмы по итогам первого полугодия превысила 50%, при этом доля традиционного поиска сократилась до 8%, сообщил ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский.