Доля просмотров на Rutube через рекомендации превысила 50%

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пользователи Rutube все чаще смотрят видео, которое рекомендует платформа, а не ищут его сами через строку поиска. Доля просмотров через рекомендательные алгоритмы по итогам первого полугодия превысила 50%, при этом доля традиционного поиска сократилась до 8%, сообщил ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский.
«В первом квартале 2026 года доля смотрения видео через рекомендации составляет более 50%, при этом доля поиска видео после внедрения ML-моделей сократилась с 22% до 8%», — сказал он.
По его словам, такой сдвиг стал возможен после запуска рекомендательных главных страниц на всех ключевых платформах: в веб-версии, мобильных приложениях на Android и на Smart TV. Рекомендательный движок Rutube анализирует историю просмотров, предпочтения и поведенческие паттерны, формируя индивидуальную подборку для каждого пользователя.
Он отметил, что снижение доли поиска с 22% до 8% говорит о растущем доверии зрителей к алгоритмам.