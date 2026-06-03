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Прокуратура вернула берег Енисея государству в Красноярском крае

Участок берега Енисея находился во владении частника, что было нарушением законоательства.

В Красноярском крае суд удовлетворил иск надзорного ведомства об изъятии у компании «Сельснаб» земельного участка площадью более 29 тысяч кв. метров. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выяснилось, что в 2019 году фирма поставила на кадастровый учет территорию якобы сельхозназначения, однако фактически речь шла о части русла Енисея. Поскольку земли водного фонда могут находиться только в федеральной собственности, прокуратура добилась в суде признания права собственности компании отсутствующим и возврата участка государству.

Ранее суд приговорил красноярца к трем годам лишения свободы за контрабанду стероидов.