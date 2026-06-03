Прокуратура вернула берег Енисея государству в Красноярском крае

Выяснилось, что в 2019 году фирма поставила на кадастровый учет территорию якобы сельхозназначения, однако фактически речь шла о части русла Енисея. Поскольку земли водного фонда могут находиться только в федеральной собственности, прокуратура добилась в суде признания права собственности компании отсутствующим и возврата участка государству.