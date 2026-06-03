Прокуратура вернула берег Енисея государству в Красноярском крае

В Красноярском крае суд удовлетворил иск надзорного ведомства об изъятии у компании «Сельснаб» земельного участка площадью более 29 тысяч кв. метров. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Выяснилось, что в 2019 году фирма поставила на кадастровый учет территорию якобы сельхозназначения, однако фактически речь шла о части русла Енисея. Поскольку земли водного фонда могут находиться только в федеральной собственности, прокуратура добилась в суде признания права собственности компании отсутствующим и возврата участка государству.
Ранее суд приговорил красноярца к трем годам лишения свободы за контрабанду стероидов.