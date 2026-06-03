Евгений Цыганов показал фото жены Юлии Снигирь без макияжа в ее день рождения

Актер Евгений Цыганов, известный по роли в фильме «Мастер и Маргарита», во вторник, 2 июня, поздравил свою жену Юлию Снигирь с 43-летием, опубликовав в соцсетях фото актрисы без макияжа. Снимок был сделан в кафе в Ташкенте, где именинница позировала в летнем платье.
— Музыка моя, с рождением, — написал Цыганов.
Пара поженилась в 2019 году. У них есть общий сын Федор. Для Снигирь мальчик стал первенцем, а для Цыганова — восьмым ребенком. У актера также четверо сыновей и три дочери от предыдущих отношений с коллегой Ириной Леоновой. Сам артист неоднократно подчеркивал, что Снигирь не имеет отношения к их разрыву, и наладил общение с бывшей возлюбленной. Снигирь признавалась, что хорошо ладит с детьми мужа от предыдущих отношений.
Ранее Снигирь рассказала, из-за чего иногда сердится на своего супруга, актера Евгения Цыганова. По ее словам, жизнь двух актеров в одной семье может быть непростой, однако они с Цыгановым научились находить баланс и договариваться.
Цыганов поделился подробностями расставания со своей гражданской женой актрисой Ириной Леоновой, в отношениях с которой у них родилось семеро детей. Как сообщали СМИ, он ушел к актрисе Юлии Снигирь. В 2016 году у пары родился сын Федор, а в 2019 году Евгений и Юлия узаконили свои отношения.