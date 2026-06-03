Евгений Цыганов показал фото жены Юлии Снигирь без макияжа в ее день рождения

Пара поженилась в 2019 году. У них есть общий сын Федор. Для Снигирь мальчик стал первенцем, а для Цыганова — восьмым ребенком. У актера также четверо сыновей и три дочери от предыдущих отношений с коллегой Ириной Леоновой. Сам артист неоднократно подчеркивал, что Снигирь не имеет отношения к их разрыву, и наладил общение с бывшей возлюбленной. Снигирь признавалась, что хорошо ладит с детьми мужа от предыдущих отношений.