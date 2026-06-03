Дождь по-прежнему мешает авиапассажирам добраться до Нелькана

Аэропорт Нелькана до 18:00 для приёма и отправления воздушных судов. Сведения о времени вылета рейсов 415 и 416 за 2 июня по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и в обратном направлении предоставят завтра, 4 июня, в 10:10. Рейсы 403 и 404 за 1, 2 июня из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно перенесены на 4 июня. Причина — неблагоприятные метеоусловия Аяна. Вылет из Николаевска-на-Амуре завтра: рейса 403 за 1 июня — в 09:00, рейса 403 за 2 июня — в 13:00. Информация о времени вылета рейсов 403/404 за 3 июня будет предоставлена 4 июня в 10:10.