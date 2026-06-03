Дождь по-прежнему мешает авиапассажирам добраться до Нелькана

Второй день подряд аэропорт в Нелькане не принимает и не отправляет воздушные суда. Циклон принёс в Аяно-Майский район затяжные дожди. Из-за непогоды в авиагавани размокла взлётно-посадочная полоса, что повлекло за собой вынужденное закрытие аэропорта и перенос рейсов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ждут сведений о вылете и пассажиры рейса 407 за 29 мая из Николаевска-на-Амуре в Чумикан. По прогнозам синоптиков, в Тугуро-Чумиканском районе сегодня не прекратится снег с дождем. Повлияют ли неблагоприятные погодные условия на график выполнения рейсов, сообщат сегодня в 12:10.
Вылет рейса 469 из Хабаровска в Богородское запланирован на 18:10. Рейс будет выполняться на воздушном судне Ан-24.
Аэропорт Нелькана до 18:00 для приёма и отправления воздушных судов. Сведения о времени вылета рейсов 415 и 416 за 2 июня по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и в обратном направлении предоставят завтра, 4 июня, в 10:10. Рейсы 403 и 404 за 1, 2 июня из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно перенесены на 4 июня. Причина — неблагоприятные метеоусловия Аяна. Вылет из Николаевска-на-Амуре завтра: рейса 403 за 1 июня — в 09:00, рейса 403 за 2 июня — в 13:00. Информация о времени вылета рейсов 403/404 за 3 июня будет предоставлена 4 июня в 10:10.
Рейсы 409 и 410 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи и в обратном направлении перенесены на 4 июня. Причина — неблагоприятные метеоусловия Херпучей. Вылет из краевого центра — завтра в 10:10.