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Единые учебники по русскому языку и литературе поступят в российские школы в 2027 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Единые учебники по русскому языку и литературе для 10−11-х классов поступят в российские школы с 1 сентября 2027 года.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Единые учебники по русскому языку и литературе для 10−11-х классов поступят в российские школы с 1 сентября 2027 года.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр подчеркнул, что над едиными государственными учебниками по русскому языку и литературе идет очень серьезная работа: Мы эту работу полностью организовали. Планируем, что с 1 сентября 2027 года учебники поступят в школу для 10−11-х классов".

Напомним, также с 1 сентября 2027 года в российских школах появятся единые государственные учебники по обществознанию для 11-х классов.