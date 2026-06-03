Единые учебники по русскому языку и литературе поступят в российские школы в 2027 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Единые учебники по русскому языку и литературе для 10−11-х классов поступят в российские школы с 1 сентября 2027 года.
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Министр подчеркнул, что над едиными государственными учебниками по русскому языку и литературе идет очень серьезная работа: Мы эту работу полностью организовали. Планируем, что с 1 сентября 2027 года учебники поступят в школу для 10−11-х классов".
Напомним, также с 1 сентября 2027 года в российских школах появятся единые государственные учебники по обществознанию для 11-х классов.