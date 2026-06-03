Объявлены хедлайнеры «МИРа Сибири» в 2026 году

Стали известны звездные участники музыкальной программы XXII Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», который пройдет с 9 по 12 июля в поселке Шушенское на юге Красноярского края.
Организаторы сообщают, что в этом году география хедлайнеров охватывает семь стран. Зрителям обещают «яркое, энергичное шоу и музыкальное путешествие по различным уголкам планеты».
Первый фестивальный день откроет команда JAN-e-JAN с армянскими мотивами в рок- и фанк-обработке. Компанию им составит сочинский дуэт «Белолуна», чья музыка сочетает электронную эклектику с живыми инструментами.
10 июня на главную сцену выйдут давние друзья фестиваля — московский проект Zventa Sventana (Тина Кузнецова и Юрий Усачев) с их фирменным соединением авангарда и фолка. Затем выступят этно-рок-группа ielele (Молдова, Россия) и «Неизвестный Композитор» (Россия, Армения) с солисткой Соной Дуноян — участницей шоу «Голос» и «Ну-ка, все вместе!».
11 июня свое творчество продемонстрирует группа из Китая MaBang (в переводе — «Караван»), описывающая свой стиль как сплав фолка, рока и регги. Затем выступит ансамбль «Джанги» — живая легенда азербайджанской этно-сцены с 30-летней историей, чья визитная карточка — джаз-мугам. Сюрпризом фестиваля станет премьера совместной программы французской певицы Morgane Ji и российского музыканта Gurude («Мастер света»).
В финальный день зрители услышат ставшее известным на весь мир музыкальное трио Ay Yola из Башкортостана, объединяющее древние образы, традиционные инструменты, электронику и брутальное горловое пение с нежным женским вокалом. А завершит программу диджейский сет от узбекской команды Qaraqoom, превращающей фольклор древнего Хорезма в танцевальные треки.
Вход на все концерты свободный. Подробную программу «МИРа Сибири» можно посмотреть на сайте.
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