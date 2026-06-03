Объявлены хедлайнеры «МИРа Сибири» в 2026 году

10 июня на главную сцену выйдут давние друзья фестиваля — московский проект Zventa Sventana (Тина Кузнецова и Юрий Усачев) с их фирменным соединением авангарда и фолка. Затем выступят этно-рок-группа ielele (Молдова, Россия) и «Неизвестный Композитор» (Россия, Армения) с солисткой Соной Дуноян — участницей шоу «Голос» и «Ну-ка, все вместе!».