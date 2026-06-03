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Новый российский Ил-114−300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ

Российский региональный самолёт Ил-114−300 прибыл в Санкт-Петербург. Борт прилетел в Северную столицу специально для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация.

Источник: Life.ru

«Полностью отечественный региональный турбовинтовой самолёт прибыл в Северную столицу в преддверии Петербургского международного экономического форума», — говорится в сообщении.

Участники ПМЭФ смогут осмотреть новинку авиастроения прямо в аэропорту Пулково. Самолёт станет одним из ключевых экспонатов деловой программы.

Ил-114−300. Обложка © Telegram / ПАО «ОАК».

Президент России Владимир Путин также планирует увидеть новый самолёт. Он выразил желание лично оценить модернизированный региональный лайнер. Глава государства отметил, что с интересом изучит характеристики отечественного Ил-114−300.

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