Новый российский Ил-114−300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ

«Полностью отечественный региональный турбовинтовой самолёт прибыл в Северную столицу в преддверии Петербургского международного экономического форума», — говорится в сообщении.
Участники ПМЭФ смогут осмотреть новинку авиастроения прямо в аэропорту Пулково. Самолёт станет одним из ключевых экспонатов деловой программы.
Ил-114−300. Обложка © Telegram / ПАО «ОАК».
Президент России Владимир Путин также планирует увидеть новый самолёт. Он выразил желание лично оценить модернизированный региональный лайнер. Глава государства отметил, что с интересом изучит характеристики отечественного Ил-114−300.
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