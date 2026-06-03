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Опрос показал, сколько россиян еще ни разу не брали отпуск в этом году

РИА Новости: больше половины россиян еще ни разу не брали отпуск в этом году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Больше половины работающих россиян еще ни разу не брали отпуск в этом году, еще 32% потратили отпускные дни частично и только 5% уже отгуляли отпуск целиком, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.

«Более 50% россиян еще не успели потратить ни одного дня отпуска в 2026 году, 32% израсходовали отпускные дни частично и только 5% уже отгуляли отпуск целиком», — говорится в сообщении.

Уточняется, что еще 13% опрошенных не были в официальном отпуске, так как пока не трудоустроены.

Отношение к отпуску различается в зависимости от профессии. Так, в сельском хозяйстве больше всего работников уже полностью использовали отпуск (16%). При этом в сфере «Искусство, развлечения, массмедиа» отпуск у большинства (65%) сотрудников еще впереди.

Опрос hh.ru проходил в мае 2026 года среди 3,22 тысячи респондентов.