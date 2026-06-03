Опрос показал, сколько россиян еще ни разу не брали отпуск в этом году

МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Больше половины работающих россиян еще ни разу не брали отпуск в этом году, еще 32% потратили отпускные дни частично и только 5% уже отгуляли отпуск целиком, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.