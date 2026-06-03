Перечень дисциплин, которые станут обязательными для студентов всех направлений подготовки, определило Минобрнауки. В обновленный список вошел русский язык — его добавили к философии, основам российской государственности и истории. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Когда новые правила начнут действовать — пока неизвестно. Источник: РБК.
Четыре предмета станут обязательными для всех российских студентов
Перечень дисциплин, которые станут обязательными для студентов всех направлений подготовки, определило Минобрнауки. В обновленный список вошел русский язык — его добавили к философии, основам российской государственности и истории. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Когда.
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