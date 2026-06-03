Ремонт трассы возле села Дружба идет с опережением графика

Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На эти цели выделено 543,5 млн рублей. Сейчас дорожные бригады трудятся на участке от федеральной трассы «Восток» до села Дружба. Всего им предстоит отремонтировать свыше 14 километров дороги. За ходом ремонта этой трассы и качеством его проведения внимательно следят представители краевого Минтранса, работники КГКУ «Хабаровскуправтодор» и неравнодушные общественники. После завершения реконструкции гарантия на этот участок от подрядчика составит шесть лет. Напомним, что ранее жители села Дружба Хабаровского района обратились к губернатору Дмитрию Демешину с просьбой привести в нормативное состояние эту трассу, после чего объект был включен в «Атлас 27», и началась его поэтапная реконструкция.