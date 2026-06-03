ФНПР: высокий уровень износа оборудования влияет на травматизм работников

«Высокий уровень износа машин, оборудования и транспортных средств напрямую сказывается на травматизме и заболеваемости работников. Это подтверждается уровнем смертельного травматизма на производстве: в добывающей отрасли он достигает 0,1 на 1 000 работающих, а в Магаданской области и Чукотском АО составляет 0,11 и 0,07 соответственно. При этом средний показатель по РФ равен 0,02», — говорится в сообщении.