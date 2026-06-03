ФНПР: высокий уровень износа оборудования влияет на травматизм работников

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Высокий уровень износа машин и оборудования стал причиной травматизма на производстве и заболеваемости работников. Информация содержится в отчете технической инспекции труда профсоюзов за 2025 год. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
«Высокий уровень износа машин, оборудования и транспортных средств напрямую сказывается на травматизме и заболеваемости работников. Это подтверждается уровнем смертельного травматизма на производстве: в добывающей отрасли он достигает 0,1 на 1 000 работающих, а в Магаданской области и Чукотском АО составляет 0,11 и 0,07 соответственно. При этом средний показатель по РФ равен 0,02», — говорится в сообщении.
Также указывается, что наиболее высокая степень износа зафиксирована в добывающей отрасли (54,4%). В обрабатывающих производствах наблюдается значительный рост износа основных фондов: с 47,6% в 2020 году до 51,6% в 2025-м, добавили в ФНПР.
Сообщается, что за 2025 год технические инспекторы труда профсоюзов выявили более 61 тыс. нарушений трудового законодательства и правил охраны труда. Всего было проведено 20,4 тыс. проверок на предприятиях различных отраслей промышленности, работодателям направлено свыше 8,9 тыс. представлений и предписаний, рассказали в пресс-службе.