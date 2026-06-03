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Hürriyet: в июне в Турции борются с шестиметровыми сугробами

В Турции продолжаются работы по расчистке трассы, соединяющей районы Ардануч и Олур, несмотря на шестиметровые сугробы, сообщает Hürriyet.

Источник: Аргументы и факты

В Турции продолжаются работы по расчистке трассы, соединяющей районы Ардануч (провинция Артвин) и Олур (провинция Эрзурум), несмотря на шестиметровые сугробы, сообщает Hürriyet.

В материале сказано, что из-за обильных снегопадов зимой участок трассы между Ардануч и Олур оказался полностью заблокирован. С наступлением лета дорожные службы начали работы по восстановлению транспортного сообщения.

В частности, сложности возникли на участке между деревней Зекерия (район Ардануч) и Олуром, который находится на высоте 2670 метров над уровнем моря.

«Толщина снега в отдельных местах достигает шести метров, что значительно осложняет расчистку. Бригады работают круглосуточно, чтобы открыть к движению около пяти километров дороги, заваленной снегом, и восстановить сообщение между регионами», — говорится в публикации.

Напомним, в мае 2024 года в нескольких районах Турции выпал снег. По данным СМИ, причиной погодной аномалии стало влияние «российского» циклона. Именно он привел к снижению температуры в стране и осадкам с сильными ветрами.