Hürriyet: в июне в Турции борются с шестиметровыми сугробами

В Турции продолжаются работы по расчистке трассы, соединяющей районы Ардануч (провинция Артвин) и Олур (провинция Эрзурум), несмотря на шестиметровые сугробы, сообщает Hürriyet.
В материале сказано, что из-за обильных снегопадов зимой участок трассы между Ардануч и Олур оказался полностью заблокирован. С наступлением лета дорожные службы начали работы по восстановлению транспортного сообщения.
В частности, сложности возникли на участке между деревней Зекерия (район Ардануч) и Олуром, который находится на высоте 2670 метров над уровнем моря.
«Толщина снега в отдельных местах достигает шести метров, что значительно осложняет расчистку. Бригады работают круглосуточно, чтобы открыть к движению около пяти километров дороги, заваленной снегом, и восстановить сообщение между регионами», — говорится в публикации.
Напомним, в мае 2024 года в нескольких районах Турции выпал снег. По данным СМИ, причиной погодной аномалии стало влияние «российского» циклона. Именно он привел к снижению температуры в стране и осадкам с сильными ветрами.