В ГД предложили запретить увольнять трудовых инспекторов без согласия профсоюза

По словам Афонина, большинство работающих россиян — это наемные работники, и чтобы избежать ситуаций незаконных и несправедливых увольнений, а также принуждения к переработкам им необходима защита профсоюзных активистов. При этом профсоюзы часто подвергаются давлению и преследованию — их нередко пытаются уволить. Инициатива призвана защитить их в таких ситуациях.