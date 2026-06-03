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В ГД предложили запретить увольнять трудовых инспекторов без согласия профсоюза

Изменения предлагается внести в статью 374 Трудового кодекса.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Группа депутатов думской фракции КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным внесет на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается внести в Трудовой кодекс положение о необходимости для работодателя получать согласие профсоюза на увольнение уполномоченных профсоюза по охране труда. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 374 Трудового кодекса Российской Федерации. Как пояснил ТАСС Афонин, действующее законодательство не позволяет уволить без согласия профсоюза только председателей профсоюзных ячеек и их заместителей.

«Мы предлагаем распространить эту меру защиты также на профсоюзных трудовых инспекторов и уполномоченных по охране труда. Нужно ясно понимать: это законопроект не только в интересах профсоюзных активистов, он в интересах всего трудящегося большинства населения нашей страны», — заявил депутат.

По словам Афонина, большинство работающих россиян — это наемные работники, и чтобы избежать ситуаций незаконных и несправедливых увольнений, а также принуждения к переработкам им необходима защита профсоюзных активистов. При этом профсоюзы часто подвергаются давлению и преследованию — их нередко пытаются уволить. Инициатива призвана защитить их в таких ситуациях.

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