Дмитрий Демешин: «Работать в Дебальцево стало сложнее, но своих не бросаем»

Вице-губернатор — руководитель представительства правительства региона при Правительстве РФ Олег Игнатов вернулся из рабочей поездки в Дебальцево в ДНР и доложил губернатору Дмитрию Демешину о ходе восстановительных работ. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В 2026 году край продолжит шефство над городом — в плане 10 приоритетных объектов. Часть из них уже в работе.
Начался капитальный ремонт в двух многоквартирных домах: устраняют повреждения от обстрелов, обновляют подъезды и кровли.
Кроме того, восстанавливают транспортную инфраструктуру. Так, ведется ремонт на четырех ключевых участках дорог — на улицах Ленина, Советской, Постышева и Октябрьской в селе Новогригоровка.
До конца года планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Локомотив». Это расширит возможности для занятий футболом, волейболом, баскетболом и боксом. А жители города наконец получат доступ к тренажерному залу.
Напомним, в 2025 году хабаровские специалисты уже восстановили в Дебальцево бассейн, и в мае там прошли первые соревнования по плаванию среди воспитанников местной ДЮСШ.
Ещё одно новшество — на въезде в городской округ монтируют новую стелу. Ее готовность составляет 85−90%. Осталось установить три колонны и поднять флаги России, ДНР и Хабаровского края.
Дмитрий Демешин поручил взять на личный контроль реконструкцию домов и строительство ФОКа:
— Работать на территории Дебальцево стало сложнее, обстановка все еще непростая, но всё, что запланировали на этот год — сделаем. Несмотря ни на что. Вместе мы преодолеем любые трудности! Своих не бросаем, — подчеркнул губернатор.
Напомним, Хабаровский край взял шефство над рядом территорий Дебальцево в рамках межрегионального взаимодействия и активно восстанавливает социально значимую инфраструктуру.