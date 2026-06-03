Хабаровчан начали штрафовать за собак без чипов

С сентября 2025 года на территории Хабаровского края изменились правила содержания домашних животных. Вступил в силу новый порядок их регистрации и учета. Главное нововведение касается владельцев собак — регистрация для них теперь обязательна. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Это требование закреплено по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект направлен в том числе на создание безопасной и комфортной среды в населенных пунктах.
Обязательное условие для постановки питомца на учет — наличие у него электронного чипа. Без него оформить документы не получится. Владельцы других домашних животных, таких как кошки или хорьки, могут зарегистрировать их по собственному желанию. Принуждения для них нет.
Процедура выглядит так: хозяин приводит питомца в учреждение государственной ветеринарной службы. Там животному вживляют чип, оформляют документы, а все данные заносят в краевую информационную систему. Ветеринары поясняют, что главная цель — безопасность самих питомцев. Если собака потеряется или убежит, чип позволит быстро установить хозяина и вернуть любимца домой.
В Хабаровском районе обратиться за услугой можно в филиал «Хабаровская райСББЖ». Учреждение находится в Хабаровске на улице Специалистов, 67А. Специалисты готовы проконсультировать по всем вопросам.
Власти предупреждают: за игнорирование новых требований последует наказание. Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях предусматривает ответственность. Нарушителю грозит предупреждение или штраф. Максимальный размер взыскания достигает трех тысяч рублей.
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