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Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

В четвертьфинальном матче она обыграла румынку Сорану Кырстю.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка России и уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже. В четвертьфинальном матче наша спортсменка обыграла румынку Сорану Кырстю со счетом 6:0, 6:3.

Теперь соперницей Андреевой станет украинская теннисистка Марта Костюк. Добавим, что для 19-летней россиянки это будет второй полуфинал «Ролан Гаррос» в карьере.

В сентябре 2025 года президент России наградил теннисистку Андрееву медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Основанием для столь высокого признания стали выдающиеся спортивные достижения.