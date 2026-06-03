Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка России и уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже. В четвертьфинальном матче наша спортсменка обыграла румынку Сорану Кырстю со счетом 6:0, 6:3.