Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка России и уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже. В четвертьфинальном матче наша спортсменка обыграла румынку Сорану Кырстю со счетом 6:0, 6:3.
Теперь соперницей Андреевой станет украинская теннисистка Марта Костюк. Добавим, что для 19-летней россиянки это будет второй полуфинал «Ролан Гаррос» в карьере.
В сентябре 2025 года президент России наградил теннисистку Андрееву медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Основанием для столь высокого признания стали выдающиеся спортивные достижения.