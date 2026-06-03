Эксперт Батаева рассказала, как справиться с паникой в начале ЕГЭ

«Важно помнить, что любая попытка списать может привести к удалению с экзамена, так вы вряд ли покажете свой лучший результат. Запомните: чаще всего в первые минуты экзамена мы можем находиться на пике стресса, и в самом начале, при просмотре материалов, может показаться, что вы не знаете, как выполнить задание. Это реакция организма на ситуацию. Пробегитесь глазами по всем материалам и попробуйте сделать то, что знаете, то, что для вас понятно и очевидно в заданиях, в любой последовательности», — сказала Батаева.