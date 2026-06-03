Эксперт Батаева рассказала, как справиться с паникой в начале ЕГЭ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Многие выпускники испытывают стресс в первые минуты экзамена: при первом просмотре материалов может показаться, что они не знают, как выполнить задание, но это естественная реакция организма на ситуацию. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, старший преподаватель Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета Мария Батаева.
«Важно помнить, что любая попытка списать может привести к удалению с экзамена, так вы вряд ли покажете свой лучший результат. Запомните: чаще всего в первые минуты экзамена мы можем находиться на пике стресса, и в самом начале, при просмотре материалов, может показаться, что вы не знаете, как выполнить задание. Это реакция организма на ситуацию. Пробегитесь глазами по всем материалам и попробуйте сделать то, что знаете, то, что для вас понятно и очевидно в заданиях, в любой последовательности», — сказала Батаева.
Эксперт также рекомендовала сохранять привычные утренние ритуалы в день экзамена, не повторять материал за час до ЕГЭ, это усиливает тревогу, заранее продумать маршрут до пункта проведения, а вечер накануне провести в спокойной обстановке.