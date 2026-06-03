Фестиваль «ИнваАмур» стартовал в Хабаровске

Председатель Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Роман Бех отметил, что у них есть как постоянные участники, так и много молодых спортсменов, приехавших впервые. Он также сообщил, что около 20 ветеранов СВО присутствуют на фестивале, и почти в каждой команде по 2−3 человека являются защитниками Отечества.