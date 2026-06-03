Спортсмены с «безграничными возможностями» практически со всего Дальнего Востока собрались на фестивале «ИнваАмур» (6+) в Хабаровске. Это крупнейшее спортивное событие, организованное и проводимое силами Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» при поддержке министерства спорта и министерства социальной защиты края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Участниками фестиваля стали более 70 спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата из девяти регионов Дальневосточного федерального округа. В борьбу за медали вступят команды ЕАО, Забайкальского, Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской, Амурской и Магаданской областей, Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.
Председатель Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Роман Бех отметил, что у них есть как постоянные участники, так и много молодых спортсменов, приехавших впервые. Он также сообщил, что около 20 ветеранов СВО присутствуют на фестивале, и почти в каждой команде по 2−3 человека являются защитниками Отечества.
Многие из ветеранов специальной военной операции впервые участвуют в соревнованиях такого уровня. Так Михаил Теняков в составе команды Приморского края выступает в состязаниях по плаванию.
«Приехал с надеждой победить, или занять призовое место. У вас прекрасная организация соревнований. У меня до этого был опыт участия только в соревнованиях краевого уровня и здесь все на высшем уровне», — рассказал участник фестиваля Михаил Теняков.
Фестиваль «ИнваАмур» стартовал в Хабаровске. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
Фестиваль «ИнваАмур» стартовал в Хабаровске. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
Фестиваль «ИнваАмур» стартовал в Хабаровске. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
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Сильнейших определят в семи дисциплинах спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Это пауэрлифтинг, стрельба, дартс, напольный кёрлинг, плавание, бег или гонки на колясках. Итоги фестиваля подведут 5 июня.
Добавим, что на прошлой неделе в Хабаровске завершился краевой физкультурно-спортивный фестиваль среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Впервые за более чем 30-летнюю историю соревнований их победителем стала команда Амурского района.