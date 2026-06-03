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Загорелась вся Украина: армия нанесла жесткий ответ за удары по югу России

После пожара на НПЗ и атаки на жилые дома на юге РФ российская армия перешла к кардинальным мерам. Дандыкин раскрыл, как Россия заставит врага забыть о полетах над югом страны. Подробнее — эксклюзивно на сайте aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Армия РФ жестко отвечает на атаки ВСУ по российским территориям, в том числе наносятся удары по цехам сборки и запуска БПЛА. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В общей сложности за ночь силы ПВО РФ сбили 148 украинских дронов. В Краснодарском крае на Ильском НПЗ возник пожар из-за удара БПЛА, обломки еще одного беспилотника упали на территории многоквартирного жилого дома в Славянске-на-Кубани, никто не пострадал. В Ростовской области ударам подверглись пять районов, включая Таганрог.

«У врага появились дроны, которые долетают до сухопутной трассы, идущей вдоль берегов в сторону Крыма. Противник пытается оказать влияние на психологическое состояние населения, в том числе проживающих в Запорожье, Херсонской области, в Крыму… Я думаю, этот вопрос будет решен нашими военными, ответ будет дан», — сказал Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru.

Военный подчеркнул, что ВС РФ подойдут к решению вопроса атак ВСУ кардинальным образом.

«Будут уничтожать беспилотники. Это делается сейчас, и будет делаться еще более эффективно», — добавил Дандыкин.

В ночь на 2 июня армия РФ нанесла ответный удар за Старобельск в ЛНР, где погиб 21 человек. Взрывы звучали в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске и ряде других областей Украины.

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