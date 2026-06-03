В Рыбинском округе ограничат движение на участках возле путепроводов КрасЖД

С 3 по 5 июня в Рыбинском округе Красноярского края временно ограничат движение автотранспорта из-за ремонта железнодорожного пути на КрасЖД. Об этом сообщили в НИА Красноярск. Работы будут идти с 08:00 до 17:00 на путепроводе, расположенном возле станции Заозёрная. В это время ограничат движение по участку автодороги Заозёрный — Агинское от города Заозёрный до деревни Налобино, который проходит под путепроводом. Пропуск машин будет осуществляться по мере их накопления. Объехать ремонтируемый участок можно через переезд рядом с пассажирской платформой Налобино. Еще одно ограничение введут в районе станции Саянская. С 21:00 3 июня до 01:00 4 июня переезд на пересечении с автодорогой Заозёрный — Агинское полностью закроют для движения автотранспорта. Объехать закрытый участок можно через поселок Саянский и деревню Усть-Кандыга. Напомним, что в Красноярск впервые прибыл «Театральный поезд» с артистами.