Спортсмены из девяти регионов ДФО примут участие в фестивале «ИнваАмур» в Хабаровске

Более 70 спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата почти со всего Дальнего Востока собрались в Хабаровске на спортивные соревнования, организованные «Всероссийским обществом инвалидов». Среди участников фестиваля — команды ЕАО, Забайкальского, Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской, Амурской и Магаданской областей, Республики Саха (Якутия). «У нас есть и постоянные участники, и вижу много молодых спортсменов, которые приехали впервые. Около 20 ветеранов СВО присутствуют на фестивале, почти в каждой команде по 2−3 человека — это защитники нашего Отечества», — отметил председатель Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Роман Бех. Победителей определят в семи дисциплинах — пауэрлифтинге, стрельбе, дартсе, напольном керлинге, плавании, беге или гонках на колясках. Итоги фестиваля подведут 5 июня. Добавим, что на прошлой неделе в Хабаровске завершился краевой физкультурно-спортивный фестиваль среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Впервые за более чем 30-летнюю историю соревнований победителем стала команда Амурского района. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.