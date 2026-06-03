Житель Тасеево признался в убийстве сожительницы из-за раздела имущества

После убийства обвиняемый стер с топора отпечатки пальцев, выбросил окровавленные брюки и сам сообщил в полицию, пытаясь отвести подозрения. Однако проверка на полиграфе указала на его причастность, после чего он признал вину и детально воспроизвел обстоятельства преступления на месте.