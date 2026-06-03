Житель Тасеево признался в убийстве сожительницы из-за раздела имущества

В Красноярском крае перед судом предстанет 60-летний мужчина, который в ходе ссоры из-за раздела имущества зарубил топором свою 68-летнюю сожительницу. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Трагедия произошла утром 15 мая 2026 года во дворе дома на улице Больничной в селе Тасеево. От полученных ударов женщина скончалась на месте.
После убийства обвиняемый стер с топора отпечатки пальцев, выбросил окровавленные брюки и сам сообщил в полицию, пытаясь отвести подозрения. Однако проверка на полиграфе указала на его причастность, после чего он признал вину и детально воспроизвел обстоятельства преступления на месте.
Суд заключил мужчину под стражу. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось о том, что в Хакасии возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП. Пьяная женщина за рулем потеряла управление и попала в аварию, из-за чего погибли две пассажирки, в том числе пятилетняя девочка.