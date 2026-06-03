Умер Пибо Брайсон, исполнитель песен к «Красавице и чудовищу» и «Аладдину»

Напомним, две премии «Грэмми» Брайсон получил за исполнение песен Beauty and the Beast из мультфильма «Красавица и чудовище» и A Whole New World из «Аладдина». Первую он исполнил в дуэте с Селин Дион, а вторую — с Реджиной Белль.