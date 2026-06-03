Папа 16-летней Ани «Добби» с прогерией рассказал о ее планах на лето

«Мы уже съездили на обследование в Москву. Результаты не самые радужные. Сейчас, как только окончательно потеплеет, уедем жить на дачу. Там мы обычно проводим лето. Конечно, мы бы с удовольствием куда-нибудь съездили, но у нас весьма скромные возможности, чтобы самим себе устроить поездку. Так что, вероятно, будем проводить время на нашей сибирской природе», — рассказал папа девочки.