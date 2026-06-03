Папа 16-летней Ани «Добби» с прогерией рассказал о ее планах на лето

16-летняя Аня из Новосибирска, у которой редкое генетическое заболевание прогерия, окончила 9 класс. Она — единственный в России ребенок с прогерией, доживший до ОГЭ. Папа школьницы Максим Корчагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какие у нее планы на лето.
Напомним, Аня Корчагина, которую поклонники знают как «Аня Добби» или «девочка-эльф», родилась в 2009 году и страдает детской прогерией. Это редкое генетическое заболевание, которое вызывает ускоренное старение организма.
Средняя продолжительность жизни при наличии такого заболевания составляет 13−15 лет. Однако известны единичные случаи, когда пациенты доживали до 20 лет и более.
«Мы уже съездили на обследование в Москву. Результаты не самые радужные. Сейчас, как только окончательно потеплеет, уедем жить на дачу. Там мы обычно проводим лето. Конечно, мы бы с удовольствием куда-нибудь съездили, но у нас весьма скромные возможности, чтобы самим себе устроить поездку. Так что, вероятно, будем проводить время на нашей сибирской природе», — рассказал папа девочки.
Ранее папа 16-летней девочки-эльфа рассказал о ее сложностях с ОГЭ.