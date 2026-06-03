Протестующие в Британии забросали полицию камнями и бутылками

В Англии более тысячи человек вышли на улицы, протестуя против действий полиции. Акция в Саутгемптоне прошла после публикации видеозаписей, на которых видно, как полицейские пытаются задержать раненого 18-летнего студента Генри Новака. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает Sky News.
Участники марша прошли к месту происшествия, бросали в полицию камни и бутылки. В декабре 2025 года член сикхской общины Викрам Дигва нанес Новаку шесть ножевых ранений, после чего сам вызвал полицию, заявив о нападении на расовой почве. Прибывшие полицейские попытались задержать Новака, вскоре медики констатировали его смерть.
1 июня Дигва приговорили к пожизненному заключению. На опубликованных 2 июня записях с нагрудных камер видно, что полицейские пытались надеть наручники на раненого студента, игнорируя его слова о боли и трудностях с дыханием. Полиция принесла извинения, один из офицеров подал в отставку, говорится в сообщении.
В феврале около 350 человек устроили акцию протеста в Черкассах, потребовав объективного расследования событий 27 января, когда в ходе перестрелки погибли четверо полицейских и бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ).