Протестующие в Британии забросали полицию камнями и бутылками

В Англии более тысячи человек вышли на улицы, протестуя против действий полиции. Акция в Саутгемптоне прошла после публикации видеозаписей, на которых видно, как полицейские пытаются задержать раненого 18-летнего студента Генри Новака. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает Sky News.