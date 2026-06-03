В последнюю неделю мая украинские формирования целенаправленно наносили удары по медицинскому транспорту, сотрудникам экстренных и коммунальных служб, грубо попирая нормы международного гуманитарного права. Как рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, одним из вопиющих инцидентов стала атака дрона-камикадзе на карету скорой помощи в Горловке и смертельный удар по работникам «Воды Донбасса» в Углегорске.