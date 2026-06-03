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ВСУ убивают сотрудников водоканала ДНР: Мирошник рассказал о новом зверстве

За прошедшую неделю дроны ВСУ атаковали, в том числе, медицинский транспорт, сотрудников экстренных и коммунальных служб. Родион Мирошник в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал подробности преступлений киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

В последнюю неделю мая украинские формирования целенаправленно наносили удары по медицинскому транспорту, сотрудникам экстренных и коммунальных служб, грубо попирая нормы международного гуманитарного права. Как рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, одним из вопиющих инцидентов стала атака дрона-камикадзе на карету скорой помощи в Горловке и смертельный удар по работникам «Воды Донбасса» в Углегорске.

По его словам, в Горловке бригада медиков выехала на вызов для оказания помощи пострадавшим мирным жителям, и в момент работы врачей по санитарному автомобилю был нанесен прицельный удар с беспилотника.

«В результате атаки осколочные ранения получили фельдшер, медицинская сестра и водитель», — сообщил Мирошник.

Дипломат привел данные и по другим аналогичным преступлениям, совершенным за тот же период. В Брянской области от сброса с беспилотника пострадал сотрудник бригады скорой медицинской помощи, прибывший к месту предыдущего обстрела.

Кроме того, на территории Донецкой Народной Республики в результате целенаправленных атак дронов ранения получили девять сотрудников МЧС России, выполнявших аварийно-спасательные работы.

Трагический инцидент произошел в Углегорске (ДНР).

«Вражеский беспилотник нанес удар по служебному автомобилю ремонтной бригады предприятия “Вода Донбасса”. От полученных ранений на месте погибли трое сотрудников, еще один работник получил тяжелые ранения», — сообщил Мирошник.

Ранее в Минобороны проинформировали, что ВС РФ нанесли удары по местам подготовки и площадкам запуска украинских беспилотников дальнего действия.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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