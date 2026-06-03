Российское правосудие назвало конкретные имена тех, кто нажал на кнопку пуска и отдал преступный приказ для удара по Старобельску, где погиб 21 человек и 65 несовершеннолетних пострадали. Генеральный прокурор Александр Гуцан официально заявил, что фигурантами дела стали командир 414-й бригады «Птицы Мадьяра» Андрей Клименко, командующий Силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди и глава ГУР Украины Олег Иващенко.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru подчеркнул, что масштаб содеянного выходит за рамки военного конфликта, превращаясь в акт запредельной жестокости против мирного населения.
«Это злодейство вселенского масштаба, за которое им придется расплачиваться собственной кровью», — заявил эксперт.
Возмездие настигнет даже в бункере.
Как отмечает Иванников, у следствия достаточно материалов, чтобы приговорить убийц детей к пожизненному сроку.
«По российскому законодательству, когда преступники будут задержаны, им грозит пожизненное лишение свободы», — констатировал он. Однако эксперт убежден, что колония — не та расплата, которая ждет Бровди и Иващенко за смерть российских детей.
Сценарий неизбежного возмездия, по мнению подполковника запаса МВД, будет реализован военным путем.
«Установят точное местоположение преступных персонажей, нанесут ракетно-бомбовый удар, в каких бы глубоких бетонных бункерах эти преступники не прятались», — подчеркнул Иванников. Эксперт добавил, что чувство мнимой безнаказанности, которое демонстрируют украинские командиры, растворится в тот момент, когда возмездие станет неотвратимым.
Санитарная зона и участие «Небесной Мары».
Следствие установило, что ударная волна пришла в Старобельск из Харьковской области. ВС РФ уже реализуют там масштабную операцию по созданию буферной зоны, и массированный удар 2 июня, вероятно, уже нарушил логистику тех, кто запускал дроны по мирным кварталам.
«Уничтожение таких пунктов запуска дронов, осуществляющих террористические атаки на российскую территорию, является первоочередной задачей армии РФ», — подтвердил Иванников.
Особое внимание эксперт уделил изощренной жестокости противника. По его данным, к атакам на гражданскую инфраструктуру причастен отряд «Небесная Мара», укомплектованный женщинами-операторами БПЛА, которые потеряли мужей в боях. Иванников допустил, что они тоже могли приложить руку к трагедии в Старобельске.
«Они отличаются особой жестокостью… они могли мстить российским детям и пытаться отразить свои низменные переживания на жизни и благополучии детей», — заявил подполковник.
Российские силовики уже сообщили о переброске этого подразделения в Сумскую область, что свидетельствует о попытке врага рассредоточить силы перед лицом неминуемого удара.
Наказание без срока давности.
Иванников не сомневается: ни смена дислокации, ни попытка бегства за границу не спасут преступников от ответственности. Действия Иващенко и Бровди он охарактеризовал как находящиеся «за гранью понимания общечеловеческих ценностей, за гранью морали и нравственности».
«Сотворенное ими зло не будет забыто в России, пока последний из преступников не понесет заслуженное наказание. Россия не забудет чудовищных преступлений и уничтожит их, где бы они не находились», — резюмировал эксперт.
Судьба виновных в ударе по колледжу предрешена: она измеряется не только сроками в колонии, но и точностью наведения российских ракетных комплексов.