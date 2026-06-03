«МИР Сибири» соберет музыкантов из семи стран на сцене в Шушенском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Организаторы XXII Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» объявили участников музыкальной программы. Фестиваль пройдет в Шушенском с 9 по 12 июля и объединит артистов из семи стран.
В этом году на сцене выступят музыканты из России, Армении, Молдовы, Китая, Азербайджана, Франции и Узбекистана. Программа охватит самые разные музыкальные направления — от этно-рока и фолка до регги, электроники и ближневосточного фанка.
Откроется фестиваль 9 июля выступлениями проекта JAN-e-JAN из Армении и России, а также сочинского дуэта «Белолуна».
10 июля на главную сцену выйдет известный московский проект Zventa Sventana. Коллектив Тины Кузнецовой и Юрия Усачева уже выступал на фестивале в 2022 году и тогда назвал концерт в Шушенском одним из самых грандиозных в своей истории.
В этот же день зрители увидят выступление этно-рок-группы ielele, представляющей Молдову и Россию, а также коллектива «Неизвестный Композитор», известного своими яркими шоу и активным взаимодействием с публикой.
11 июля фестиваль продолжат музыканты из Китая — группа MaBang, сочетающая в своем творчестве фолк, рок и регги. Также на сцену выйдет азербайджанский ансамбль «Джанги», который называют легендой этнической сцены.
Одним из главных событий фестиваля станет совместная программа французской певицы Morgane Ji и российского проекта Gurude. Организаторы называют этот музыкальный эксперимент уникальным проектом, созданным специально для «МИРа Сибири».
Завершится фестиваль 12 июля выступлением башкирского трио AY YOLA и диджейским сетом команды Qaraqoom из Узбекистана.
Подробное расписание концертов организаторы опубликовали на официальном сайте фестиваля.
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