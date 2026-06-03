«МИР Сибири» соберет музыкантов из семи стран на сцене в Шушенском

10 июля на главную сцену выйдет известный московский проект Zventa Sventana. Коллектив Тины Кузнецовой и Юрия Усачева уже выступал на фестивале в 2022 году и тогда назвал концерт в Шушенском одним из самых грандиозных в своей истории.