В Хабаровске экс-главу стройфирмы осудили за хищение 432 млн у дольщиков

В Хабаровском крае вынесли приговор 51-летнему бывшему фактическому руководителю ООО «Гринвилль», которого признали виновным в хищении денег участников долевого строительства. Ущерб по делу превысил 432 млн рублей, сообщили в прокуратуре региона.
Центральный районный суд Хабаровска установил, что с марта 2017 по ноябрь 2020 года фигурант создавал видимость успешного строительства пяти многоквартирных домов в селе Тополево Хабаровского района. На площадках финансировались подготовительные, нулевые и начальные работы, что должно было убедить покупателей в надёжности проекта и высоких темпах стройки.
По данным следствия, подчинённые компании, не зная о преступных намерениях руководителя, заключали с гражданами договоры участия в долевом строительстве. 205 человек внесли деньги, рассчитывая получить жильё, однако обязательства перед ними и не были выполнены. Деньги покупателей, как установил суд, были похищены.
Уголовное дело возбудили на основании материалов УМВД России по Хабаровскому краю, а доказательства собирал второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на имущество фигуранта во время следствия наложили арест. Обманутым дольщикам также выплатили компенсации через Фонд развития территорий.
Государственное обвинение поддержала прокуратура Центрального района Хабаровска. Суд признал бывшего руководителя виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, а также штраф 800 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу. Судебное решение может быть обжаловано в установленном порядке.