В Хабаровске экс-главу стройфирмы осудили за хищение 432 млн у дольщиков

По данным следствия, подчинённые компании, не зная о преступных намерениях руководителя, заключали с гражданами договоры участия в долевом строительстве. 205 человек внесли деньги, рассчитывая получить жильё, однако обязательства перед ними и не были выполнены. Деньги покупателей, как установил суд, были похищены.