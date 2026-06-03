В Комсомольске будут судить лихача за смерть 70-летнего велосипедиста

В Комсомольске-на-Амуре 23-летний местный житель предстанет перед судом после ДТП, в котором погиб 70-летний велосипедист. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердили в прокуратуре города.
Авария произошла днём в октябре 2025 года. По версии следствия, водитель ехал с превышением скорости и заметил пожилого велосипедиста на правой обочине. Когда мужчина начал поворачивать налево вне перекрёстка, автомобилист не снизил скорость и не остановился.
Столкновение оказалось смертельным. Велосипедист получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия до приезда медиков. Водитель полностью признал свою вину.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Материалы направили в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре, где дело рассмотрят по существу.