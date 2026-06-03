В Комсомольске будут судить лихача за смерть 70-летнего велосипедиста

Авария произошла днём в октябре 2025 года. По версии следствия, водитель ехал с превышением скорости и заметил пожилого велосипедиста на правой обочине. Когда мужчина начал поворачивать налево вне перекрёстка, автомобилист не снизил скорость и не остановился.